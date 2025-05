Maltempo India, forti piogge nello stato di Goa: inondazioni a Mapusa | VIDEO

MeteoWeb

Inondazioni a seguito di forti piogge si sono verificate oggi a Goa, stato dell’India occidentale, sconvolgendo la vita quotidiana e causando danni in diverse aree. Il Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD) ha emesso un’allerta arancione per oggi e domani, avvertendo di piogge da intense a molto intense, accompagnate da temporali e forti venti. “Le condizioni sono favorevoli alla formazione di un’area di bassa pressione sulla regione intorno al 22 maggio, che potrebbe intensificarsi e portare a condizioni meteorologiche avverse“, ha dichiarato l’IMD in un comunicato.

A Mapusa, l’acqua ha invaso case e negozi in diverse zone basse. Tra le zone più colpite figurano l’area del mercato di Mapusa, Khorlim Ansabhat e le vicinanze dell’ospedale distrettuale, dove le attività commerciali locali hanno faticato a rimanere aperte a causa delle inondazioni. A Canacona, le infiltrazioni dovute alle forti piogge hanno danneggiato i libri della biblioteca Ravindra Bhavan, rendendo necessari interventi di pulizia di emergenza. Diversi incidenti con caduta di alberi in tutto lo stato hanno contribuito ad aumentare i disagi, bloccando le strade e ritardando gli spostamenti.

A Panaji, un grave allagamento nei pressi della pompa di benzina Heera e del Miramar Circle ha causato importanti rallentamenti della circolazione stradale. Scene simili sono state segnalate in altre zone vulnerabili del capoluogo.