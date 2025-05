Maltempo India, forti piogge sullo stato di Meghalaya: inondazioni nel distretto di Ri-Bhoi | VIDEO

MeteoWeb

Il monsone di sud-ovest fa sentire i suoi effetti sull’India, scaricando piogge torrenziali responsabili di inondazioni in alcune zone del Paese. È quanto successo a Ri-Bhoi, distretto del Meghalaya, stato dell’India nordorientale, dove il Dipartimento meteorologico aveva previsto per oggi isolate piogge estremamente intense, pari o superiori a 200mm. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano strade trasformate in fiumi a seguito delle intense piogge, con correnti così forti da trascinare moto e persone.

Secondo il Dipartimento meteorologico, nei prossimi quattro giorni nel nord-est dell’India si prevede che continueranno a verificarsi fulmini e piogge da deboli a moderate, insieme a raffiche di vento con velocità fino a 60km/h. Mentre oggi, 13 maggio, sono previsti venti di tempesta fino a 70km/h in Assam e Meghalaya. Sono previste forti piogge su Arunachal Pradesh, Assam e Meghalaya dal 13 al 16 maggio e su Nagaland, Manipur, Mizoram e Tripura dal 13 al 15 maggio, con precipitazioni pari o superiori a 115mm. Sono previste fortissime piogge in Arunachal Pradesh, Assam e Meghalaya dal 13 al 14 maggio e in Tripura oggi, 13 maggio. Sono previste precipitazioni fino a 200mm.