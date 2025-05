Maltempo India, tempesta a Delhi: 4 morti nel crollo di una casa

MeteoWeb

Nella notte a Delhi 4 persone sono morte a causa del crollo di un’abitazione provocato da un violento temporale. La tempesta, accompagnata da forti raffiche di vento, ha causato lo sradicamento di centinaia di alberi, la rottura di numerosi rami e allagamenti diffusi in diverse zone della città. Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo: oltre 100 voli in partenza dall’Aeroporto Internazionale Indira Gandhi hanno subito ritardi, mentre 3 sono stati dirottati verso altri scali, in Rajasthan e ad Amritsar.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.