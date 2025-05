Maltempo Indonesia, forti piogge su Giava Occidentale: frane e inondazioni a Lembang | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge che si sono abbattute sulla zona di Lembang, nella reggenza di West Bandung, nella provincia di Giava Occidentale, in Indonesia, a partire dal pomeriggio di venerdì 23 maggio hanno causato inondazioni e frane in diverse aree. Si sono verificate gravi inondazioni su Jalan Panorama, causando congestione del traffico. Diversi motociclisti sono stati visti spingere i loro veicoli in panne mentre cercavano di superare le pozzanghere d’acqua di fronte al Panorama Market. Diverse motociclette sono state travolte dall’acqua mentre erano in strada.

Disastri dovuti a frane sono stati segnalati anche in diversi villaggi, tra cui Jayagiri, Kayuambon, Mekarwangi e Cikahuripan. In quest’ultimo villaggio, un residente sarebbe stato travolto da un’alluvione lampo: agenti e volontari sono ancora impegnati nelle sue ricerche. “Stiamo ancora cercando vittime sul posto“, ha spiegato Dedang Kurnia, responsabile dei volontari per la cura dei disastri di Lembang (RPBL) ai media locali.

Oltre alle frane, le inondazioni hanno colpito gli insediamenti di diversi villaggi con un’altezza superiore ai 50 centimetri. Oltre ad essere stati innescati dalle forti piogge, gli abitanti sospettano che questa serie di disastri sia stata causata dalla conversione dei terreni nella zona a monte.

Il direttore del BPBD di West Bandung, Meidi, ha ammesso che l’assorbimento idrico nella zona collinare di Lembang è diminuito a causa delle attività di sviluppo residenziale, delle destinazioni turistiche e dell’apertura di terreni agricoli. “La causa è sicuramente il meteo, come le forti piogge degli ultimi giorni. Ma bisogna ammettere che nella zona di Lembang l’assorbimento sta diminuendo, impedendo all’acqua di penetrare nel terreno”, ha detto Meidi.