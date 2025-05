Maltempo Indonesia, inondazioni a Batam: strade e case allagate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La forte pioggia che oggi si è abbattuta su Batam, piccola isola dell’arcipelago indonesiano Riau, nel Mar Cinese Meridionale, ha causato gravi inondazioni in diverse località, tra cui la zona di Pasir Putih Ruko, Bengkong. Il livello dell’acqua ha raggiunto l’altezza della coscia di un adulto, interrompendo le attività dei residenti e paralizzando il traffico nella zona. Diversi veicoli sono stati sommersi per metà e molti sono rimasti in panne perché non sono riusciti ad attraversare le profonde pozze d’acqua. La strada dal centro di Batam a Bengkong era completamente congestionata, costringendo gli automobilisti a tornare indietro.

Secondo quanto riferito dai media locali, le inondazioni hanno raggiunto le case dei residenti di Bengkong Indah. La pioggia è stata accompagnata anche da fulmini e forti venti che hanno reso le condizioni meteorologiche estreme.

Foto



/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.