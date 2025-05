Maltempo Israele, forti piogge e una furiosa grandinata: Dimona in ginocchio | VIDEO

MeteoWeb

Alcune zone del sud di Israele sono state allagate oggi, tra forti piogge e forti venti che si sono intensificati nel pomeriggio, costringendo la Polizia a chiudere al traffico diverse arterie principali, compresi gli ingressi principali della città meridionale di Eilat. Nella città meridionale di Dimona, forti temporali hanno portato anche una furiosa grandinata. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le gravi conseguenze del maltempo in città: allagamenti ed enormi accumuli di grandine al suolo. Il Servizio Meteorologico ha dichiarato che, alle 16:30, nel kibbutz Samar erano caduti 34 millimetri di pioggia e nel kibbutz Yotvata 17 millimetri.

La Polizia ha esortato la popolazione a non entrare nelle aree allagate. Ha sottolineato che è vietato avvicinarsi o attraversare strade e corsi d’acqua, sottolineando che farlo è “pericoloso per la vita“. La Polizia ha inoltre esortato la popolazione a cancellare qualsiasi viaggio non essenziale in aree potenzialmente allagate. Chi viaggia o fa escursioni deve consultare fonti autorevoli per informazioni aggiornate prima di farlo, ha aggiunto la Polizia.

