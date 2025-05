Maltempo Lazio, nubifragio a Cori: allagamenti e disagi

MeteoWeb

Allagamenti, smottamenti, apertura di voragini lungo le strade. Sono solo alcune delle conseguenze che il maltempo ha causato oggi a Cori, in provincia di Latina. Gli improvvisi ed intensi acquazzoni, che hanno colpito a singhiozzo, hanno riversato al suolo in poche ore notevoli quantità di acqua, facendo saltare vari tombini della rete fognaria, causando allagamenti di abitazioni private, nonché allagamenti nelle aree pianeggianti di alcune piazze pubbliche.

Piazza della Croce, per esempio, è stata invasa a causa di un tombino di rete fognaria nel quale confluiscono inappropriatamente anche acque chiare ogni qualvolta che si verifica un acquazzone. La nuova conduttura non è collegata al tombino fognario in questione, è una struttura autonoma e indipendente che ha lo scopo di raccogliere le sole acque bianche provenienti dall’impluvio e portarle a valle nel fosso della Catena. Tuttavia, e in attesa che le condizioni meteo permettano una più attenta ricognizione dei presunti danni causati sul territorio, l’Amministrazione comunale ha richiesto ad Acqualatina un intervento sul tombino fognario di Piazza della Croce e ha dato indirizzo all’Ufficio Tecnico di intervenire sulla stessa piazza per trovare soluzioni che possano essere d’aiuto in queste situazioni emergenziali per il deflusso regolare dell’acqua in superficie, alla luce del fatto che i lavori ancora non stati conclusi.

