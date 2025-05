Maltempo Lazio, forti temporali su Roma: pioggia e grandine sulla Capitale | VIDEO

MeteoWeb

Giornata di forti temporali sul Lazio. Intensi temporali stanno interessando in questo momento Roma, i Castelli Romani e l’Agro Pontino a ridosso dei Monti Lepini. Fenomeni più deboli sono in atto sul resto della regione. Una forte grandinata ha colpito soprattutto i settori centro-orientali della Capitale, accompagnata da tanti tuoni e fulmini, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nel Frusinate, un forte temporale con annessa grandinata ha colpito Fiuggi.

In precedenza, forti temporali hanno colpito anche il Viterbese, in particolare la zona di Montefiascone e dintorni del Lago di Bolsena e a ovest del Lago di Bracciano, tra Veiano Manziana e Ronciglione.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti fino a questo punto della giornata nel Lazio, segnaliamo: 22mm a Roma Borghesiana, 21mm a Sezze, 14mm ad Anagni, 13mm a Rocca Priora, 11mm a Caprarola, 10mm a Vivaro.

