Maltempo Liguria: crolla muro di contenimento a Genova

Le intense piogge degli ultimi giorni hanno provocato una frana a Genova, in zona Sturla, precisamente in via Vittorino Era, dove un muro di contenimento è crollato. Lo smottamento ha coinvolto un’auto e uno scooter parcheggiati, ma fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con un escavatore per liberare l’area, mentre la polizia locale ha temporaneamente chiuso la strada. Un altro smottamento si è verificato nella notte a Rapallo, in via Passalacqua, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati per una porzione di terreno pericolante che ha ceduto, bloccando la via. Al momento il traffico è interrotto, in attesa di valutazioni sulla sicurezza della zona e della rimozione dei detriti.

