Maltempo Liguria, strade allagate a Sanremo, uomo sfiorato da un fulmine: “sono sotto shock” | VIDEO

Forti piogge e temporali stanno colpendo la Liguria. Il Ponente ligure è stato e continua ad essere colpito da fulmini e tuoni e in alcuni momenti anche grandine, con piogge intense che stanno dando origine ad allagamenti sulle strade. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora in Liguria segnaliamo: 96mm a Pietra Ligure, 77mm ad Andora, 74mm a Laigueglia, 54mm a Savona, 47mm ad Albenga, 45mm a Laigueglia, 42mm a Millesimo.

In particolare, si registrano allagamenti sulle strade di Sanremo. Momenti di paura si sono avuti nel quartiere Foce, in particolare in Via Marconi, dove i tombini non hanno retto e la strada è stata del tutto allagata con auto che procedevano a passo d’uomo. Altri disagi nelle vie della Pigna, in Zona Borgo e non solo.

Maltempo Liguria, commerciante di Ventimiglia sfiorato da un fulmine

Nella forte ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria, un commerciante del centro storico di Ventimiglia afferma di essere stato sfiorato da un fulmine, caduto a pochi centimetri da lui. “Ero in via Garibaldi e stavo andando a prendere i miei figli a scuola, perché pioveva forte – racconta ancora sotto shock -. Ho visto che il nonno li ha portati a casa, così mi sono fermato a parlare con un collega e improvvisamente ho visto un bagliore accecante. Non so come possa trovarmi ancora qui a raccontarlo”.

I centralini dei Vigili del Fuoco sono stati presi d’assalto da numerose chiamate di soccorso. Una decina gli interventi in corso o già conclusi. L’autostrada dei Fiori segnala pioggia intensa tra Arma di Taggia e il confine di Stato, la zona tra l’altro più colpita dall’ondata di maltempo.

