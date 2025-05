Maltempo Lombardia, maxi grandinata nel Lecchese: imbiancate Valgreghentino e Olginate | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo alcune zone della Lombardia oggi. Una maxi grandinata si è abbattuta sul Lecchese nel pomeriggio. Tra le zone più colpite quella di Valgreghentino e Olginate, dove la grandine ha ricoperto i prati quasi come fosse neve. Inoltre, la quantità di acqua mista a ghiaccio caduta nel giro di una mezz’ora ha trasformato le strade in torrenti, creando non pochi disagi. I dati pluviometrici di oggi nel Lecchese indicano: 50mm a Galbiate, 39mm a Olginate, 36mm a Garlate, 31mm al Monte Cornizzolo, 22mm a Lecco.

Anche sulla provincia di Como sono in atto forti temporali. Sono caduti finora: 54mm a Rovenna di Cernobbio, 26mm a Como Sagnino, 24mm a Ossuccio, 20mm a Brunate San Maurizio.

In Lombardia, è in vigore una allerta meteo gialla emessa dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale. Come previsto, si è registrato un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, con rovesci e temporali da isolati a sparsi. Per la giornata di domani, giovedì 22 maggio, sono previste piogge diffuse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.