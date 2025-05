Maltempo Lombardia, 2,8 milioni di ristori per i danni di settembre 2024

MeteoWeb

Ammontano a 2,8 milioni di euro le risorse stanziate per realizzare 68 interventi nei territori delle province di Bergamo, Brescia e Lecco colpite dal maltempo tra l’8 e il 12 settembre 2024. Lo prevede il piano degli interventi urgenti approvato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. “Con questo piano – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria capacità di rispondere con concretezza alle emergenze. Interventi mirati, condivisi con il Dipartimento nazionale, che mettono al centro i territori colpiti e le esigenze reali degli enti e delle comunità locali. Ringrazio i tecnici della Protezione Civile regionale e degli Uffici territoriali regionali che, anche in questo caso, hanno istruito le pratiche per fornire le risposte necessarie ai territori“.

Nella provincia di Bergamo, che ha subito gravi danni sull’intero territorio, sono stati programmati 54 interventi per un importo complessivo di oltre 1,37 milioni di euro. I comuni coinvolti sono: Albano Sant’Alessandro, Albino, Alzano Lombardo, Bergamo, Gandino, Nembro, Oneta, Ponteranica, Torre Boldone, Villa d’Almè. Accanto a questi, previsti interventi nei comuni bresciani di Gargnano e Lavenone (828.290 euro) e nei comuni lecchesi di Dolzago, Molteno e Oggiono (601.679 euro).

Gli enti coinvolti potranno rendicontare, mediante la piattaforma on line Bandi e Servizi di Regione Lombardia, gli interventi attuati ai fini della liquidazione attraverso la contabilità speciale dedicata all’emergenza. Si tratta dei primi interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.