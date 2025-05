Maltempo Lombardia, forti temporali nella notte nel Varesotto: Vigili del Fuoco al lavoro

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito la provincia di Varese nella notte, costringendo i Vigili del Fuoco ad eseguire diversi interventi tra Varese e Malnate. Dalle ore 6 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono impegnati in diversi interventi per piante cadute. Il miglioramento del tempo in queste ore ha consentito di mettere in sicurezza tutte le aree coinvolte, per 11 interventi in totale. Ma forti temporali hanno colpito un po’ tutto il nord della Lombardia nella notte. Dalla mezzanotte, nel Varesotto sono caduti 26mm di pioggia a Cimbro di Vergiate, 25mm a Oriano, 24mm a Busto Arsizio; nel Comasco 19mm a Valmorea, 18mm ad Albiolo; nel Lecchese 37mm a Galbiate, 34mm a Lecco, 28mm a Garlate, 27mm a Valmadrera.

