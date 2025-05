Maltempo Lombardia, temporali nel Pavese: allagamenti, alberi caduti e danni

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo, con forti raffiche di vento e intense precipitazioni, si è abbattuta dalle prime ore del mattino sul territorio provinciale di Pavia. Il Comune maggiormente interessato risulta essere San Genesio ed Uniti, dove i Vigili del Fuoco stanno operando ininterrottamente per far fronte alle numerose richieste di intervento. Le squadre del Comando provinciale di Pavia sono impegnate in operazioni di prosciugamento, rimozione di ostacoli (alberi e rami pericolanti) e gestione di danni causati da infiltrazioni e allagamenti. Al momento si segnalano circa 20 chiamate in attesa di essere evase.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.