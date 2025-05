Maltempo, Marmolada vestita d’inverno a maggio: vetta sommersa di neve | FOTO

MeteoWeb

Un maggio carico di neve come non si vedeva da tempo sulla Marmolada, il massiccio al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige. Le copiose nevicate verificatesi in quota negli ultimi giorni – e che potrebbero protrarsi fino a domani, venerdì 9 maggio – hanno quasi completamente sommerso le strutture della Capanna di Punta Penia, a 3.343 metri d’altitudine. Dalle telecamere della stazione metereologica ‘dolomitesmeteo.it’, le strutture appaiono avvolte da vele di neve ventata, alte diversi metri, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Una situazione non rara per la vetta più alta delle Dolomiti, ma che difficilmente si è riscontrata a primavera inoltrata.

“Rimane fuori veramente poco, pochissimo! Da iniziò peggioramento 4/5/25 sono caduti al Fedaia 74mm di pioggia ed a tratti neve. Qua ci avviciniamo tranquillamente ai 70/80cm di neve caduta dal 4 maggio! Ed attenzione che secondo le previsioni tra la serata/nottata e venerdì ne cadrà ancora un bel po’. Da notare la parte dietro verso la croce, fa davvero impressione”, scrive in un post su Facebook Flavio Tolin, condividendo le immagini.

In queste ultime settimane, le perturbazioni che hanno attraversato il Nord hanno portato sempre nevicate in quota, con tempeste di vento che sulla Marmolada hanno raggiunto anche i 130km/h.

