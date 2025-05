Maltempo Marocco, tempesta di pioggia e grandine a Zagora: strade allagate | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella giornata di giovedì 1 maggio la città di Zagora, situata nella regione di Drâa-Tafilalet, in Marocco. La zona è stata improvvisamente interessata da forti piogge accompagnate da intense grandinate che hanno sorpreso residenti e agricoltori locali. Secondo quanto riportato dai media locali e dalle testimonianze dei cittadini, nel primo pomeriggio un fronte temporalesco si è abbattuto sulla città con precipitazioni di forte intensità che in pochi minuti hanno trasformato le strade in torrenti fangosi. Le immagini condivise sui social mostrano chicchi di grandine di dimensioni considerevoli accumulati sul suolo. Diversi danni materiali sono stati segnalati, in particolare alle colture agricole, già messe a dura prova.

