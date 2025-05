Maltempo Milano: fiumi in aumento, evacuazioni al Parco Lambro

MeteoWeb

Disagi a Milano per la forte ondata di maltempo che ha colpito la città e in particolare l’area Nord nella notte e questa mattina: è quanto ha riportato l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli. Le precipitazioni sono state “forti, intense“, con accumuli che hanno superato i 70 mm nella zona tra Monza, Sesto, Cinisello e il confine Nord. Il fiume Lambro ha registrato un significativo innalzamento, superando i 250 in città ed essendo “in salita ancora“. La situazione ha portato all’evacuazione delle comunità del Parco Lambro. Nel quartiere Ponte Lambro sono state messe in campo per la prima volta delle paratie mobili lungo via Vittorini, via Rilche e altre vie interne. Riportata la fuoriuscita dell’acqua dai tombini stradali di via Vittorini per aumento dei livelli di fognatura e per il rigurgito del fiume Lambro.

A Milano si registrano anche alcuni piccoli allagamenti. I sottopassi “generalmente, grazie al lavoro di potenziamento delle pompe e di cura e manutenzione stanno funzionando al meglio” e sono “tutti agibili“, ad eccezione del sottopasso di Lombroso che, “nonostante le pompe è in questo momento allagato“, ha riportato Granelli. Per quanto riguarda il fiume Seveso, il livello “sta crescendo” ed è “sulla soglia” per l’attivazione della vasca di laminazione. L’assessore ha confermato che la vasca è “pronta all’attivazione” e “è facile che oggi venga aperta“. L’apertura “proteggerà il quartiere di Niguarda per la 7ª volta” da quando è stata messa in funzione circa un anno e mezzo fa dal Comune di Milano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.