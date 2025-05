Maltempo Milano, altro forte temporale: secondo nubifragio in una settimana, strade allagate

MeteoWeb

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Milano, colpita per la seconda volta in una settimana da una vera e propria bomba d’acqua. Dopo il forte temporale di martedì scorso, anche oggi la città ha dovuto fare i conti con piogge torrenziali che hanno ridotto drasticamente la viabilità e causato l’allagamento di diverse strade. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per temporali, valida fino alla mezzanotte. Le autorità raccomandano massima prudenza, in particolare nelle zone a rischio esondazione dei fiumi.

Ai cittadini è stato inoltre ricordato di evitare la sosta sotto alberi, impalcature di cantieri, dehors e tende, strutture che potrebbero risultare pericolose in caso di ulteriori crolli o cedimenti dovuti alle forti piogge e alle raffiche di vento. La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per monitorare la situazione e gestire eventuali criticità nelle prossime ore, mentre si attendono nuovi aggiornamenti sull’evoluzione del maltempo.

