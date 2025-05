Maltempo Milano: traffico in tilt, posizionate le barriere mobili a Ponte Lambro

MeteoWeb

Milano si risveglia col maltempo e con il traffico già in tilt. La città si è svegliata sotto la pioggia incessante: diverse le strade principali e secondarie che risultano intasate. Buona parte delle le arterie che connettono periferia e centro sono nel caos.

“Continuano le piogge, e le previsioni indicano intensificazione tra le 10.30 e le 13 su Milano e nord Milano. Per il Seveso vasca pronta“: è quanto afferma l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, in merito alla situazione maltempo. “Per il Lambro stiamo monitorando il Parco e per la prima volta a Ponte Lambro abbiamo posizionato precauzionalmente le barriere mobili in un tratto di 200 metri in via Vittorini per proteggere tutto il quartiere e far defluire le eventuali acque nel parco. In azione MM e Protezione civile e AMSA con supporto PL se si dovranno chiudere le strade. Intanto MM controlla livelli fognatura e Lambro“.

In dettaglio, Granelli riporta i seguenti livelli idrometrici (ore 8):

Seveso : Cesano Maderno 0,36 – Palazzolo 0,14 – Ornato 1,24 – Valfurva 1,16.

: Cesano Maderno 0,36 – Palazzolo 0,14 – Ornato 1,24 – Valfurva 1,16. Lambro: Feltre 1,69- Brugherio 1,72 – Peregallo 0,58

