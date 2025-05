Maltempo Milano: violento temporale, piogge intense e crollo termico. Allagato il quartiere Ponte Lambro

MeteoWeb

Un violento temporale ha investito Milano nella serata di oggi, portando piogge intense e un marcato calo delle temperature. La città è stata interessata da precipitazioni molto forti, ancora in corso in alcune zone. Si sono registrati picchi fino a 47mm a Boscoincittà, 45mm in altre zone della città, 42mm a Lambrate e 38mm a Settimo Milanese. Si tratta di valori notevoli, distribuiti in un arco di tempo relativamente breve, che testimoniano l’intensità del sistema temporalesco. Oltre alla pioggia, anche le temperature hanno subito un drastico crollo: i valori termici sono scesi mediamente fino a 15°C, con punte minime di appena 12°C nelle aree maggiormente colpite dal maltempo.

In due ore, tra le 20 e le 22, “sono caduti 60 millimetri di acqua”, scrive sui social l’assessore comunale alla Protezione civile, Marco Granelli. “Allagato il quartiere Ponte Lambro”, aggiunge l’assessore, secondo cui “non vi era nessuna allerta e il sistema di protezione civile, ora sul posto, è stato attivato solo al momento del temporale”.

