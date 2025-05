Maltempo nel Frusinate: tempesta di fulmini uccide decine di cavalli

MeteoWeb

Una tragedia ha colpito le campagne di Casalattico, nel Frusinate, dove ben 33 cavalli sono stati rinvenuti senza vita dopo una violenta tempesta di fulmini che si è abbattuta nella notte. Gli animali, appartenenti a un allevatore di Colle San Magno, avevano cercato riparo sotto un gruppo di alberi nella zona di Cornacchia. Purtroppo, proprio in quel punto, uno o più fulmini li hanno colpiti direttamente, causandone la morte istantanea.

A fare la sconvolgente scoperta è stato lo stesso proprietario, che ha subito allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri forestali e i veterinari della ASL, i quali hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.