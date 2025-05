Maltempo Nord Italia: temporali, grandine e tanta neve al Sestriere

MeteoWeb

Nelle ultime ore un nucleo depressionario localizzato tra il Nordovest italiano e le aree alpine ha riacceso l’instabilità atmosferica, portando con sé una serie di fenomeni intensi, tra cui temporali, grandine e nevicate a bassa quota. Una situazione da monitorare attentamente nei prossimi giorni.

Un ciclone poco profondo ma insidioso: il punto sulla situazione

Una depressione non particolarmente profonda, ma ben strutturata a livello sinottico, si è posizionata in prossimità del Nordovest italiano. Sebbene non si tratti di un sistema ciclonico di eccezionale potenza, la sua collocazione e la natura dell’aria fredda che lo alimenta stanno determinando condizioni meteorologiche marcatamente instabili su diverse regioni del Centro-Nord.

Il motore di questa dinamica è un afflusso di aria fredda di origine scandinava, che nelle ultime ore ha raggiunto le Alpi occidentali, innescando contrasti termici e convettivi tali da favorire lo sviluppo di celle temporalesche localmente violente. Questa massa d’aria, pur destinata nei prossimi giorni a spostarsi leggermente verso ovest e a salire di latitudine, continuerà a condizionare il tempo sull’Italia almeno fino al weekend.

Temporali notturni e piogge intense: gli accumuli più significativi

Durante la notte, le regioni nordoccidentali sono state teatro di un’intensa attività pluviometrica. Le precipitazioni più abbondanti hanno interessato l’alto Piemonte e la Valle d’Aosta, per poi estendersi anche alle Prealpi lombarde.

Secondo i dati aggiornati alle prime ore del mattino, gli accumuli più rilevanti si sono registrati sul Canavese, con picchi di 50 mm, seguiti dal Verbano con oltre 35 mm, e dalle aree del Varesotto e Comasco, dove si sono toccati i 40 mm. Si tratta di quantità significative che, sommate alla natura improvvisa dei rovesci, hanno provocato allagamenti e disagi alla viabilità in alcuni comuni montani e pedemontani.

Nevicate a quote inaspettatamente basse: la neve torna protagonista sulle Alpi

Uno degli elementi più rilevanti di questa fase perturbata è rappresentato dal sensibile abbassamento della quota neve, favorito dalla massa d’aria fredda continentale che ha investito il settore alpino occidentale. Nella notte i fiocchi sono scesi fino ai 1500-1700 metri, un dato insolito per il mese di maggio, e si sono spinti con decisione fin verso i fondovalle alpini.

Particolarmente suggestive le immagini provenienti da Sestriere, a 2000 metri di quota, dove il paesaggio è tornato invernale: alcuni centimetri di neve si sono infatti depositati al suolo, regalando scenari tipici della piena stagione sciistica, e confermando la vivacità di questa primavera estremamente dinamica.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni: uno scenario ancora instabile

Secondo le ultime proiezioni modellistiche, la situazione resterà instabile anche nei prossimi giorni, con nuovi impulsi perturbati che potrebbero raggiungere soprattutto le regioni settentrionali e centrali italiane. L’evoluzione della struttura depressionaria, alimentata dal flusso settentrionale, manterrà condizioni favorevoli a nuovi episodi temporaleschi, anche accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Attenzione particolare andrà posta sulle zone montuose e prealpine, dove i fenomeni potranno risultare più intensi, ma anche sulle pianure limitrofe, dove non si escludono locali criticità idrogeologiche.

Primavera ancora instabile, occhi puntati sull’evoluzione meteo

Questa nuova fase di maltempo conferma la natura estremamente variabile della primavera italiana, sempre più influenzata da dinamiche atlantiche e continentali capaci di alternare giornate miti a episodi intensi di maltempo. La discesa della neve sotto i 2000 metri in pieno maggio è un segnale eloquente di quanto il quadro meteorologico sia ancora lontano dalla stabilità.