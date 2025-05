Maltempo, notte di temporali a Milano: timori per il Lambro | FOTO

MeteoWeb

A Milano e in provincia la notte è stata segnata dal maltempo, con temporali intermittenti che si sono susseguiti tra le 2 e le 4 del mattino. In diverse zone si sono registrate cadute di rami e alberi, alcuni dei quali hanno danneggiato auto parcheggiate, in particolare in via Pacini a Milano e in via Guazzoni a Cinisello Balsamo. Fortunatamente, il 118 non ha segnalato feriti.

I Vigili del fuoco sono intervenuti diverse volte per mettere in sicurezza cornicioni e tegole pericolanti, oltre che per allagamenti in cantine e solai. Secondo quanto riferito dal Comune, sulla città sono caduti tra i 15 e i 20 mm di pioggia, con precipitazioni più intense – ancora in corso – nell’hinterland a nord di Milano. A Monza e in provincia si sono registrati accumuli tra i 25 e i 45 mm.

Il livello del Seveso è inizialmente salito, per poi tornare a scendere, mentre resta in aumento quello del Lambro, in attesa dei flussi provenienti dalla zona nord di Milano. In via precauzionale, il Comune ha installato barriere mobili in via Vittorini e sta monitorando l’andamento del fiume e l’eventuale innalzamento della rete fognaria in vista del passaggio della piena.

