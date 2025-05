Maltempo, Pechino colpita da una violenta grandinata: chicchi danneggiano le auto | VIDEO

MeteoWeb

Martedì 13 maggio, alcune zone di Pechino sono state investite da una violenta grandinata che ha lasciato la popolazione sorpresa e preoccupata. I chicchi di grandine, alcuni dei quali misuravano tra 1 e 4 centimetri di diametro, hanno colpito la città, causando danni a veicoli e generando momenti di panico tra i residenti. La grandinata è arrivata improvvisamente, accompagnata da un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Numerosi cittadini hanno condiviso sui social immagini e video dei chicchi di grandine che si abbattevano sulle strade, sui tetti e sulle automobili parcheggiate. Alcuni proprietari di veicoli hanno riferito che i parabrezza delle loro auto sono stati incrinati o completamente distrutti dalla forza dell’impatto.

“Non è normale vedere una grandine del genere in città”, ha commentato un residente del distretto di Chaoyang. “Sembrava che piovessero sassi dal cielo”. L’episodio ha suscitato anche preoccupazione per la frequenza e l’intensità crescente di fenomeni meteorologici estremi nella regione. Le autorità locali non hanno segnalato feriti, ma hanno invitato i cittadini a prestare attenzione e a evitare di uscire durante le tempeste improvvise. Le autorità stanno anche valutando il bilancio dei danni materiali provocati dalla grandinata.