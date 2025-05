Maltempo, al via peggioramento in Piemonte: primi forti temporali e grandine tra Torinese e Cuneese | LIVE

MeteoWeb

La discesa di un minimo depressionario dalla Francia verso l’arco alpino ha determinato un progressivo peggioramento del tempo in Piemonte, con temporali e grandine. Nel pomeriggio i fenomeni saranno più diffusi, in particolare sulle zone a Sud del Po. Si stanno attivando in queste ore i primi forti temporali tra Torinese (Pinerolese) e Cuneese con intense grandinate (riportate al momento nell’area di Bricherasio e Bagnolo Piemonte), mentre si segnalano anche disagi ai trasporti: dalle 12:25 sulla linea Chivasso-Alessandria, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Valenza e Alessandria per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria.

Da stasera è attesa una generale attenuazione del maltempo nella regione, con l’eccezione dell’Alessandrino. Domani le condizioni torneranno stabili, ad eccezione di locali deboli rovesci pomeridiani sulle Alpi.

