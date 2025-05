Maltempo Piemonte, “alluvione di aprile evento più piovoso mai registrato, danni per 64 milioni”

MeteoWeb

L’alluvione che ha colpito il Piemonte il 16 e 17 aprile scorsi “è stata l’evento più piovoso da quando esistono rilevazioni statistiche, eccezionalmente esteso e con segnalazioni da oltre 600 comuni”. L’ha definita così l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi nel corso dell’informativa resa oggi alle Commissioni regionali seconda e quinta riunite. La prima stima dei danni ammonta a 64 milioni di euro. “La Regione ha già chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza per l’intero territorio piemontese“, ha spiegato Gabusi, annunciando che i sopralluoghi dei funzionari governativi inizieranno tra fine maggio e inizio giugno per l’assegnazione delle prime risorse agli interventi urgenti.

L’assessore ha ricordato che l’evento, che ha provocato una vittima a Monteu da Po, è paragonabile per intensità all’alluvione del 2000 e per estensione a quella del 1994. Grazie al sistema di allerta, ha concluso Gabusi, è stato possibile avvisare in tempo i sindaci e limitare i danni alle persone.