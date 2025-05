Maltempo in Piemonte: il Chisola vicino alla soglia di guardia, chiusa l’autostrada Torino-Pinerolo tra None e Volvera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua a creare disagi in Piemonte. Alle ore 19:30, il torrente Chisola, all’altezza del ponte di Vinovo, ha raggiunto un livello prossimo alla soglia di guardia di 3,20 metri, destando preoccupazione tra residenti e autorità locali. Poco prima, alle ore 19:00, anche il livello del Chisola al ponte di Volvera risultava in aumento, in linea con le condizioni critiche registrate lungo tutto il corso del torrente. Le intense piogge delle ultime ore hanno spinto la Protezione Civile a monitorare costantemente la situazione idrografica dell’area. In via precauzionale, è stata disposta la chiusura dell’autostrada Torino-Pinerolo nel tratto compreso tra None e Volvera, per il rischio di allagamenti e smottamenti nelle vicinanze delle carreggiate. La situazione è in evoluzione e le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nei pressi dei corsi d’acqua.

Piemonte: il Chisola vicino alla soglia di guardia

