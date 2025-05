Maltempo in Piemonte: in atto forti temporali e grandinate | LIVE

MeteoWeb

Al via giornata di maltempo: forti temporali in atto in Piemonte, con locali grandinate riportate sulle pianure del Torinese, con i nuclei temporaleschi in risalita verso Nord/Est. Una depressione atlantica sta determinando sulla regione un peggioramento con rovesci e temporali. Le precipitazioni più intense sono attese dapprima sul Piemonte occidentale e successivamente su quello meridionale, non si escludono locali nubifragi.

Secondo quanto riporta Arpa regionale, è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni da stasera fino alla mattinata di domani, grazie all’allontanamento verso Est della depressione. Domani pomeriggio, a causa della discesa di una nuova saccatura atlantica a ovest delle Alpi, nuovi temporali sono attesi in formazione a ridosso dell’arco alpino occidentale, in successivo probabile transito sulle pianure. Nuova attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata di giovedì.

