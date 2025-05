Maltempo Piemonte: grandinata nel Pinerolese, nuovo peggioramento in arrivo

MeteoWeb

Forti temporali in Piemonte, con grandine che ha colpito Angrogna, nel Pinerolese (TO), tra Val Lemina, Val Pellice e Val Chisone. Il fenomeno rientra in un più ampio peggioramento che, tra ieri sera e questa mattina, ha interessato le alte pianure, le zone pedemontane e i settori montani del Piemonte centro-occidentale e settentrionale, con precipitazioni localmente abbondanti. Secondo i dati della rete meteo di Arpa Piemonte, in alcune aree si sono registrati accumuli superiori ai 50-60 millimetri di pioggia nelle ultime 12 ore. L’afflusso di aria più fresca da Ovest ha inoltre favorito il ritorno della neve fino a quote comprese tra i 1.500 e i 1.800 metri nelle valli alpine.

Per il pomeriggio odierno sono previsti nuovi rovesci e temporali sparsi, anche in pianura e sulle colline. In considerazione delle piogge persistenti e delle condizioni instabili, rimane attiva un’allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte del territorio, con particolare attenzione alle aree del Piemonte centro-occidentale.

