Maltempo Piemonte, temporali nel Torinese: forte grandinata ad Alpignano, colpita anche Torino | VIDEO

Forti temporali sono in atto nel Torinese, appena a nord e a sud del capoluogo, interessando anche la città stessa. Su Torino, infatti, un temporale sta scaricando tanta pioggia e qualche chicco di grandine, mentre una forte grandinata si è abbattuta su Alpignano, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Altri rovesci e temporali sono in atto sulle Alpi Cuneesi e più localmente tra Langhe e Appennino.

In nottata, saranno possibili ancora temporali sparsi specie su medio-alto Piemonte.

Temporale con qualche chicco di grandine a Torino

