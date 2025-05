Maltempo, forti temporali in Piemonte: violente grandinate a Strambino e Andorno Micca | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo alcune zone del Piemonte. In particolare, locali nubifragi e grandinate sono in atto su Eporediese, Saluzzese e Vercellese. Impressionante la grandinata, con chicchi fino a 3cm di diametro, che si è abbattuta su Strambino, nel Torinese, che si è ritrovata ricoperta di bianco, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Qualche ora prima, nel pomeriggio, un’altra violenta grandinata aveva colpito il Comune di Andorno Micca, nel Biellese, ricreando le stesse scene.

Il maltempo si intensificherà nella giornata di domani, tanto che è stata diramata un’allerta meteo gialla. Arpa Piemonte prevede per domani “piogge diffuse e temporali localmente anche forti o molto forti con grandine e raffiche di vento, più diffusi al mattino e più localizzati sulle zone meridionali al pomeriggio”.

Maltempo Piemonte, fiumi di acqua e grandine a Mazzé (TO)

Maltempo Piemonte, la grandine imbianca Strambino

Maltempo Piemonte, forte grandinata a Strambino

Maltempo Piemonte, forti temporali nel Torinese

Maltempo, forti temporali colpiscono la provincia di Torino

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.