Maltempo Piemonte: nubifragi e frane, emergenza sul ‘triangolo delle Bermuda’ del Pinerolese

Il violento episodio di maltempo che ha investito il Piemonte occidentale nella notte e nella mattinata di martedì 20 maggio 2025 ha colpito duramente il territorio del Pinerolese, con effetti particolarmente gravi nei comuni di Roletto, Frossasco e Bricherasio. Le piogge intense e persistenti hanno fatto registrare accumuli superiori ai 100-115 mm in poche ore, scatenando una serie di criticità idrogeologiche e imponendo l’intervento urgente delle autorità locali.

Roletto: bomba d’acqua e frane, viabilità in crisi

Nel comune di Roletto si è verificata una vera e propria bomba d’acqua, che ha causato frane e smottamenti diffusi lungo le vie di comunicazione principali e secondarie. I corsi d’acqua minori, gonfiati dalle piogge, hanno tracimato in più punti, invadendo strade, campi e abitazioni rurali. La circolazione veicolare risulta fortemente compromessa, con diverse arterie ancora impraticabili.

Frossasco: esonda il rio, allagamenti lungo la Statale 589

Anche a Frossasco il maltempo ha lasciato il segno. In particolare, si è verificata l’esondazione del rio che costeggia la pista ciclabile, con la conseguente invasione della Statale 589 da parte delle acque. Numerosi sono gli allagamenti segnalati lungo le vie di accesso al paese e nelle aree agricole, rendendo difficoltosa la mobilità e imponendo interventi di emergenza da parte delle squadre operative.

Bricherasio: frane, smottamenti e attivazione del COC

Il quadro più complesso si registra a Bricherasio, dove il maltempo ha provocato numerosi smottamenti e frane localizzate. In via Vittorio Emanuele II, e nelle frazioni di Cappella Moreri, sono state segnalate interruzioni della viabilità e danneggiamenti infrastrutturali. Il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le operazioni di assistenza e monitoraggio, mentre Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Locale sono al lavoro senza sosta per ripristinare la sicurezza.

Effetti sul territorio e sulla viabilità regionale

L’ondata di maltempo ha messo in ginocchio l’intera area, con:

Strade allagate o interrotte in più punti dei comuni colpiti;

in più punti dei comuni colpiti; Sottopassi impraticabili anche nella vicina Pinerolo ;

anche nella vicina ; Segnalazioni di grandine e raffiche di vento, con ulteriori disagi alla popolazione.

La rete fluviale minore è entrata rapidamente in crisi, aggravando il rischio di allagamenti localizzati e movimenti franosi in zone già fragili dal punto di vista geologico.

Previsioni meteo e raccomandazioni

Le previsioni indicano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del pomeriggio-sera del 20 maggio. Tuttavia, le autorità raccomandano massima prudenza, soprattutto nelle aree già colpite, e invitano a limitare gli spostamenti non strettamente necessari fino a nuovo avviso.

Conclusione: emergenza gestita, ma la criticità resta alta

Il maltempo del 20 maggio ha lasciato il segno su una vasta area del Pinerolese, causando danni significativi e rendendo necessario un massiccio dispiegamento di risorse per la gestione dell’emergenza. Roletto, Frossasco e Bricherasio sono al momento tra i comuni più colpiti, ma l’intera zona resta sotto osservazione. Il ritorno alla normalità richiederà ancora tempo, interventi puntuali e monitoraggio costante dell’evoluzione meteorologica.

