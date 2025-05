Maltempo Piemonte, smottamento a Gattico: strada chiusa | FOTO

MeteoWeb

Nella giornata di oggi, venerdì 9 maggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Borgomanero è intervenuta alle 6 in via Manzoni, a Gattico (Novara) per uno smottamento dovuto al maltempo che nella notte ha colpito il Piemonte. Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e hanno predisposto la chiusura della strada. In giornata si provvederà a rimuovere il materiale dalla sede stradale.

