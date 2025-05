Maltempo, Piemonte sotto assedio: forti temporali e rischio idrogeologico tra Torinese e Cuneese

MeteoWeb

Il Piemonte si trova nuovamente al centro di un’intensa fase di maltempo. Fin dalle prime ore della giornata di oggi, martedì 20 maggio, il territorio regionale sta facendo i conti con una nuova perturbazione atlantica, che ha già portato allo sviluppo di forti temporali, nubifragi localizzati e grandinate, specialmente sulle pianure del Torinese occidentale.

La situazione è resa particolarmente delicata dalla formazione di nuclei temporaleschi semi-stazionari, in risalita dal Pinerolese verso il Nordest regionale, in grado di scaricare al suolo grandi quantità di pioggia in poco tempo, con conseguenti criticità idrogeologiche soprattutto nelle zone pedemontane.

Zone maggiormente colpite: attenzione tra Canavese, Lanzo, Susa e Cuneese

Secondo le ultime osservazioni radar e i dati dei centri meteorologici regionali, le aree più esposte a questa fase perturbata sono le valli e le aree pedemontane comprese tra Canavese, Valli di Lanzo, bassa Valle di Susa, Pinerolese e Cuneese occidentale.

In questi settori, il passaggio della perturbazione accompagnato da convergenze locali dei venti sta favorendo la persistenza dei fenomeni convettivi, con accumuli pluviometrici che, entro il pomeriggio, potrebbero raggiungere e in alcuni casi superare i 50-100 mm in poche ore.

Grandine, allagamenti e rischi idrogeologici locali

Nonostante le grandinate segnalate al momento siano perlopiù di piccole dimensioni, l’elemento di maggiore preoccupazione riguarda le precipitazioni intense e persistenti, in grado di causare:

Allagamenti urbani e rurali, specialmente nei tratti pianeggianti con scarsa capacità di drenaggio;

e rurali, specialmente nei tratti pianeggianti con scarsa capacità di drenaggio; Rigonfiamenti improvvisi dei corsi d’acqua secondari , con possibili esondazioni localizzate;

dei , con possibili esondazioni localizzate; Fenomeni di versante, ovvero frane superficiali e smottamenti nelle aree collinari e montane più fragili.

Il territorio tra Canavese e Cuneese, già soggetto in passato a episodi simili, si conferma dunque ad alto rischio in giornate caratterizzate da questo tipo di configurazione meteorologica.

Evoluzione nelle prossime ore: tregua serale ma con attenzione alta

Secondo le previsioni aggiornate, i fenomeni più intensi dovrebbero insistere fino al tardo pomeriggio. In seguito, un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso dalla serata, con le prime parziali schiarite che si faranno strada da ovest verso est.

Tuttavia, vista la natura lenta e localizzata dei fenomeni in atto, resta elevata la probabilità di criticità idrauliche e idrogeologiche nei bacini minori e lungo i versanti montani, soprattutto se i temporali dovessero rigenerarsi più volte sugli stessi settori.

Massima prudenza nelle prossime ore

L’episodio odierno rappresenta un tipico caso di maltempo primaverile estremo, in grado di trasformare rapidamente una giornata apparentemente tranquilla in un’emergenza locale. La combinazione tra temporali autorigeneranti, precipitazioni molto abbondanti e terreni già saturi d’acqua richiede una particolare attenzione.

