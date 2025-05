Maltempo Piemonte, forti temporali con grandine tra Cuneese e Astigiano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno interessando ampie zone del Piemonte a causa dell’azione del ciclone Jurgen, che sta portando forte maltempo in tutto il Nord Italia fino in Toscana. In questo momento, i fenomeni più intensi in Piemonte sono in atto nel Cuneese e nell’Astigiano, con nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Segnaliamo in particolare un temporale con grandine ad Asti, e a Castiglione Falletto e Monastero di Vasco, entrambe località del Cuneese.

Il settore più colpito dal maltempo finora è stato il Verbano. I dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore in Piemonte indicano: 136mm a Cannobio, 135mm a Monte Carza, 100mm al Mottarone, 98mm a Cicogna, 91mm a Unchio Trobaso, 88mm a Pallanza, 81mm a Someraro, 78mm a Omegna, 74mm a Caselle Torinese, 72mm a Cellio con Breia, 70mm a Corio, Armeno, 67mm a Cesara.

Ma il maltempo in Piemonte continuerà anche nei prossimi giorni. “Oggi pomeriggio i fenomeni più intensi si concentreranno sulla parte centro-meridionale. Domattina temporanea attenuazione e nuova ripresa nel pomeriggio, più intense sui medesimi settori. Mercoledì fenomeni forti al mattino sul nord, più sparsi e deboli nel pomeriggio“, si legge nell’allerta meteo diffusa oggi da Arpa Piemonte.

Maltempo, temporale con grandine ad Asti

Maltempo Piemonte, temporale con grandine a Monastero di Vasco

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Foto



/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.