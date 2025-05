Maltempo Piemonte: forti temporali e grandine a Verolengo | VIDEO

MeteoWeb

Il Piemonte è stato colpito da un’ondata di maltempo particolarmente intensa nella giornata di oggi, con temporali violenti che hanno interessato diverse zone della regione. A Verolengo, in provincia di Torino, si è registrata una forte grandinata. I chicchi, di dimensioni medio-grandi, hanno provocato disagi alla circolazione e preoccupazioni tra gli agricoltori locali. I servizi di protezione civile e i vigili del fuoco sono al lavoro per monitorare la situazione e intervenire in caso di emergenze. L’instabilità potrebbe proseguire anche nelle prossime ore, con ulteriori temporali.

Maltempo Piemonte, arrivano i temporali

