Maltempo Piemonte: temporali nel Torinese e Funnel a Novara e nel Vercellese | FOTO e VIDEO

Rovesci e temporali continuano a colpire il Piemonte anche oggi. In questo momento, forti temporali stanno interessando il Torinese, in particolare proprio il capoluogo e Orbassano, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, ma cattura l’attenzione anche il Funnel Cloud (o nube a imbuto) avvistato nella zona tra Fontanetto Po e Crescentino, nel Vercellese. Il Funnel Cloud è un tentativo di tornado, in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo. Intorno alle 15:30, un’altra nube ad imbuto era stata osservata a Novara: anche in questo caso, non ha toccato terra.

I dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore in Piemonte indicano: 30mm a Villanova Solaro, 28mm ad Andonno, 27mm a Robilante, 25mm a Cameri, 24mm a Varallo Pombia, 22mm a Usseglio, 21mm a Chiusa Pesio, 20mm a Treiso, 16mm a Oropa.

Piogge e temporali continueranno a colpire il Piemonte anche domani, tanto che Arpa ha emesso una nuova allerta meteo.

Maltempo Piemonte, temporali nel Torinese

