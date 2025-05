Maltempo Piemonte, situazione critica nel Torinese: ingenti accumuli di grandine in molte località | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La situazione si fa critica in Piemonte a causa delle violente grandinate che hanno colpito il Torinese. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo che arrivano da Bricherasio, Pinerolo, Roletto e Osasco, che mostrano le località imbiancate da spessi strati di bianco, quasi come si trattasse di panorami innevati. Diversi i centimetri di grandine che si sono accumulati al suolo a causa delle violente grandinate che hanno colpito il Pinerolese tra le 13:30 e le 14:15. Danni e disagi a Pinerolo, anche per via della dimensione dei chicchi, localmente fino a 3 centimetri di diametro.

Forti grandinate anche nel Cuneese, come testimoniano le immagini che arrivano da Bagnolo Piemonte.

Da stasera è attesa una generale attenuazione del maltempo nella regione, con l’eccezione dell’Alessandrino. Domani le condizioni torneranno stabili, ad eccezione di locali deboli rovesci pomeridiani sulle Alpi.

