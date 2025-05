Maltempo, forti piogge nelle Marche: strade, scantinati e negozi allagati a Cerreto D’Esi | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali hanno interessato ieri le Marche e si stanno ripetendo anche oggi. Situazione difficile a Cerreto D’Esi (Ancona), dove ieri pomeriggio, nell’arco di 90 minuti, due nubifragi hanno causato allagamenti di scantinati, piani bassi e strade. È successo tra le 17 e le 18:30 di ieri pomeriggio, quando le strade sono state allagate e invase dal fango, compresi i sottopassi della Pedemontana Fabriano-Muccia. Immediatamente, squadre del Comune, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco di Fabriano e Arcevia sono state impegnate su più interventi in contemporanea. Per tutta la serata di ieri, gli addetti hanno lavorato per ripristinare la normalità, dove possibile, lungo le vie di comunicazione. Alcune macchine sono rimaste bloccate nei sottopassi della Pedemontana. Dopo alcune ore, l’acqua ha iniziato a defluire con il supporto dei pompieri e dei volontari. Fortunatamente, non si è registrato nessun ferito, ma ci sarà comunque da effettuare una ricognizione nei prossimi giorni per quantificare i danni.

Oggi, la situazione sembra essersi normalizzata, ma per sicurezza rimane aperto il Centro operativo comunale. Il sindaco David Grillini invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e a prestare attenzione. “A breve, inizieremo a quantificare i danni e non escludiamo di avanzare richiesta per lo stato di emergenza”, afferma.

Intanto, a causa degli effetti del maltempo, dalle ore 05:15 sulla linea Rimini – Pescara, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Loreto (Ancona) per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi. Al momento si registrano, rallentamenti fino a 15 minuti, ma in mattinata si era arrivati anche ad 80 minuti.

A Recanati, dalla mezzanotte sono caduti 43mm di pioggia, mentre 27 sono caduti ad Ancona, 19mm a Castelfidardo, 18mm a Falconara Marittima, Porto Sant’Elpidio, 10mm a Osimo. Per oggi, la Protezione Civile regionale delle Marche ha emesso un’allerta meteo gialla.

