Maltempo, piogge torrenziali in Somalia: inondazioni a Mogadiscio, si temono vittime | VIDEO

Violenti temporali hanno scaricato piogge torrenziali su Mogadiscio, capitale della Somalia, la sera di venerdì 9 maggio, trasformando le principali strade cittadine in fiumi. Le gravi inondazioni hanno travolto veicoli e bloccato i trasporti. Diverse case sono state distrutte dalle inondazioni mentre la Polizia presta soccorso ai residenti. Crescono le preoccupazioni per la possibilità di vittime, ancora non confermate, nei campi profughi della città. Anche l’aeroporto della città, gestito dalla Turchia, risulta particolarmente colpito: lo scalo è allagato, a dimostrazione dell’entità del diluvio. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano la portata del disastro.

Piogge torrenziali provocano inondazioni a Mogadiscio