Maltempo, primo spettacolare temporale tra Sicilia e Calabria: Shelf Cloud sullo Stretto di Messina | FOTO

Primo, spettacolare, temporale del nuovo peggioramento nel tardo pomeriggio di oggi tra Sicilia e Calabria. Intorno alle 17:30 il temporale si è formato sull’Etna e nelle zone interne della Sicilia, scaricando 9mm di pioggia a Castiglione di Sicilia ma anche 5mm a Nunziata di Mascali, 2mm a Taormina e a Forza d’Agrò. Il temporale, accompagnato da frequenti fulminazioni, tuoni cupi e una spettacolare shelf cloud, ha attraversato lo Stretto di Messina (vedi foto a corredo dell’articolo) e ha raggiunto Reggio Calabria intorno alle ore 19:00, provocando un rapido acquazzone nella zona meridionale della città.

Domani, martedì 6 maggio, il maltempo sarà più intenso. Poi, in settimana, pioverà nuovamente venerdì 9.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

