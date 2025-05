Maltempo Puglia, piogge e temporali su varie zone della regione

MeteoWeb

Temporali pomeridiani in questa domenica di maggio nelle aree interne del Centro-Sud, ma in modo più sparso anche in Toscana e al Nord. In Puglia, piogge e temporali stanno interessando il settore centrale della regione, in particolare dalla provincia di Barletta-Andria-Trani fino al Brindisino. Altri fenomeni sono in atto nelle zone interne del Foggiano. Come dati pluviometrici segnaliamo: 8mm a Putignano, 7mm a Castelluccio Valmaggiore, Alberobello, 3mm a Noci. Bellissimo lo scatto che immortala un temporale a Conversano (Bari) che ci invia Umberto Grilli, a testimonianza della domenica di maltempo che stanno vivendo alcune zone della Puglia. Nuvolosità irregolare ma innocua sul resto della regione.

