Maltempo, dentro la Shelf Cloud che ha inghiottito lo Stretto di Messina: grandine shock a Reggio Calabria, FOTO e VIDEO di un temporale epico!

Le meraviglie della natura. Un temporale mostruoso e inatteso ha colpito questa sera lo Stretto di Messina, coinvolgendo dapprima tutta la provincia di Messina dove s’è generato e spostandosi poi in quella di Reggio Calabria, coinvolgendo in modo diretto oltre un milione di abitanti. Il forte temporale si è generato intorno alle 18:30 del pomeriggio sui monti Nebrodi, scaricando i primi nubifragi tra Motta D’Affermo e Santo Stefano di Camastra. La tempesta si è poi rapidamente intensificata muovendosi verso i Peloritani: 27mm in pochi minuti a San Filippo del Mela, 17mm a Rometta e Gualtieri Sicaminò, 14mm a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il temporale s’è portato sullo Stretto di Messina intorno alle 19:30, raggiungendo le acque del mare a Sud di Messina. La città di Messina è stata solo lambita dal temporale (scaricando comunque 5mm di pioggia in città) che invece ha colpito duramente la periferia Sud e si è diretto su Reggio Calabria centro. Numerosi blackout elettrici e diffusi allagamenti su entrambe le sponde dello Stretto.

A Reggio la tempesta è arrivata alle 19:50, dopo una rapida avanzata di un’imponente e spettacolare Shelf Cloud proveniente dal mare: ha letteralmente inghiottito la città accompagnata da saette e fulmini continui. I muri d’acqua in mare hanno avvolto le numerosi imbarcazioni, tra cui due grosse navi da crociera, che risalivano lo Stretto. Nella fotogallery scorrevole in alto tutte le spettacolari immagini di questo frangente.

Poi a Reggio città s’è scaricata la tempesta. Grandine grossa, pioggia monsonica, temperatura crollata a +16°C e città in tilt nell’orario di punta del rientro. Nel video, da osservare a massimo volume, il rumore della tormenta:

Da segnalare tanta neve in Aspromonte. Ha nevicato dai 1.700 metri in su, mentre a Gambarie è caduta tanta pioggia. Nei prossimi giorni ancora maltempo al Sud Italia, con temperature in picchiata e forti temporali soprattutto nella giornata di domenica 25 maggio.

