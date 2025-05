Maltempo in Sicilia: ancora bloccata la linea ferroviaria Palermo-Messina

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo abbattutasi ieri sulla Sicilia ha provocato ingenti danni, costringendo alla sospensione della circolazione ferroviaria lungo la tratta Palermo–Messina. I tecnici di RFI e le squadre di emergenza hanno lavorato tutta la notte per rimuovere fango e detriti dai binari nei pressi di Santo Stefano di Camastra, punto critico dell’interruzione.

I treni Intercity 1957 e 1961 da Messina a Palermo sono stati cancellati, mentre l’ICN 728 per Roma parte oggi direttamente da Messina. Attivati servizi sostitutivi con bus tra Sant’Agata di Militello e Tusa, coordinati dal personale Trenitalia.

La riattivazione della linea è prevista nel primo pomeriggio.

