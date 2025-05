Maltempo Sicilia, tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla Palermo-Messina

MeteoWeb

Dalle 14 è tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Messina, sospesa dalle 15.30 di ieri a Santo Stefano Camastra per l’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando l’isola. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) hanno lavorato ininterrottamente per liberare la linea e ripristinare la sua piena funzionalità.

