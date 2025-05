Maltempo: sospesi traghetti tra Termoli e le Tremiti

MeteoWeb

Sospesi i collegamenti marittimi tra Termoli e le Isole Tremiti a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la costa molisana. Pioggia battente, forti raffiche di vento e mare agitato hanno impedito le partenze previste, costringendo le compagnie di navigazione a fermare i traghetti per l’intera giornata. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, valida fino a questa sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

