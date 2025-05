Maltempo Spagna, violente grandinate in Castiglia-La Mancia: pale meccaniche in azione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La forza della grandine ha colpito diverse zone della Castiglia-La Mancia, in particolare la provincia di Ciudad Real, nella Spagna centrale. Una tremenda grandinata ha regalato a Piedrabuena un paesaggio degno di qualsiasi nevicata. Alle 9:30 di questa mattina, il cielo è diventato nero e chicchi di ghiaccio di uno o due centimetri hanno iniziato a cadere dal cielo, in quantità notevoli. La grandinata è durata 5-10 minuti, sufficienti a ricoprire le strade e le vie di una spessa coltre bianca. “Sembra che abbia nevicato per le strade“, dice un residente, riferendosi agli ingenti danni causati ad alberi e piante. Fino a dieci centimetri di grandine si sono accumulati ai lati dell’autostrada N-430, nei pressi di Cuatro Caminos e soprattutto all’ingresso del paese.

La tempesta atlantica che si è abbattuta sulla Spagna ha portato forti piogge, tuoni e fulmini per tutta la notte. L’intera provincia di Ciudad Real è stata sottoposta ad allerta gialla fino alle 11:00 per pioggia e temporali dall’Agenzia meteorologica statale (AEMET).

Danni alle strutture comunali

La grandine, afferma il sindaco José Luis Cabezas, ha causato anche problemi al traffico in diverse strade, che sono state ripulite con un escavatore. “La grandinata è stata terribile, con un’intensità mai vista prima a Piedrabuena“, ha affermato il sindaco. L’assessore alla Sicurezza, Ángel Borrás, conferma che il Comune ha schierato tutti i suoi lavoratori “per rimuovere l’accumulo di grandine in alcune zone della città, soprattutto attorno alla rotonda”, dove anche i mezzi erano rimasti bloccati.

Nonostante le immagini impressionanti, non ci sono stati feriti. Tuttavia, Borrás avverte che la grandine ha causato perdite nelle strutture comunali, come la biblioteca e la palestra, e sono probabili danni alle proprietà private.

Maltempo Spagna, fiumi di grandine a Piedrabuena

Danni nei campi

Nelle campagne, in attesa della valutazione del settore, la coltivazione dell’orzo, attualmente la più avanzata, è quella che potrebbe essere stata maggiormente colpita. Il grano è ancora agli inizi e l’ulivo non è in fiore, quindi probabilmente sono stati salvati.

Maltempo Spagna, violenta grandinata a Piedrabuena

Violente grandinate anche in altre località

Tra le altre località colpite, una coltre bianca ha ricoperto l’intero comune di Abenójar, tanto che gli operai comunali hanno lavorato intensamente per rimuovere la grandine con pale e macchinari. In soli dieci minuti sono caduti 29mm di pioggia. Il nubifragio ha lasciato alcuni veicoli bloccati, ma non si sono verificati feriti.

In altre zone, come Picón e Malagón, dove i raccolti sono stati ricoperti di grandine, le tempeste hanno colto di sorpresa i residenti con grandinate di dimensioni considerevoli. A Malagón, molti uliveti sono stati praticamente ricoperti da una coltre bianca. Alcuni agricoltori hanno dichiarato all’EFE che la grandine è stata abbastanza grande da danneggiare gli ulivi, pertanto nei prossimi giorni si dovrà procedere alla valutazione dei danni.

Anche nella provincia di Toledo sono stati registrati forti temporali in diverse località, come Lillo e La Guardia, accompagnati anche da grandine.

