Maltempo Spagna, violente grandinate a est: Villar del Arzobispo sommersa | FOTO e VIDEO

Una violenta tempesta di grandine ha colto di sorpresa gli abitanti di Villar del Arzobispo, nell’entroterra della provincia di Valencia, nell’est della Spagna, ricoprendo letteralmente strade e tetti con oltre dieci centimetri di bianco. La tempesta ha scaricato anche forti piogge in regioni come Requena-Utiel, Hoya de Buñol e Costera. La cella temporalesca ha colpito i Serranos con grande violenza. Lì si è verificata una violenta grandinata, che ha lasciato per pochi secondi uno scenario invernale: strade e tetti bianchi come fosse neve, ma in realtà era grandine. Come hanno confermato alcuni residenti rimasti sorpresi dalla tempesta, la grandine ha iniziato a cadere intorno alle 16:45: “è stata molto veloce e in pochi minuti ha ricoperto tutto“.

Secondo gli ultimi dati raccolti dall’AVAMET fino alle ore 17:20, la località di Rossell (les Cases del Riu) è in testa alla classifica delle precipitazioni con un accumulo di 60mm. Seguono Rossell (Roca de l’en Piquet) con 49mm, Rossell con 48,6mm, Cinctorres con 46,4mm e l’Alcora (Araya) anch’essa con 46,4mm.

I residenti di vari comuni hanno condiviso video che mostrano gli effetti delle forti piogge. A Villar del Arzobispo, l’acqua ha invaso alcune delle strade principali, trascinando con sé foglie e rami e causando preoccupazione tra i residenti. Anche a L’Olleria, le scene ricordano un’alluvione urbana, con correnti formate dall’acqua che precipita in un breve lasso di tempo. Inoltre, a causa della tempesta, in diversi comuni è mancata la corrente elettrica.

Una situazione molto simile è stata registrata nelle regioni centrali. In diverse località delle regioni di Vall d’Albaida, Costera e Canal de Navarrés piove da mezzogiorno, accompagnata da grandine. Pertanto, comuni come l’Olleria, la Pobla del Duc, Alfarrasí, Guadasséquies e el Genovés sono stati alcuni dei paesi in cui si sono verificate forti grandinate.

L’Agenzia meteorologica statale (AEMET) ha diramato un’allerta arancione sulla costa settentrionale della provincia di Valencia nel pomeriggio di giovedì 9 maggio, a causa dell’intensificarsi delle tempeste in corso nell’entroterra, che potrebbero avere gravi ripercussioni sulle zone costiere. L’avviso sarà in vigore fino alle 21:59 e prevede la possibilità di precipitazioni localmente intense, con accumuli significativi in ​​un breve lasso di tempo, accompagnate da grandine e raffiche di vento.

