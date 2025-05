Maltempo Spagna, forti piogge causano allagamenti a Maiorca | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge registrate domenica 11 maggio a Maiorca hanno causato importanti allagamenti a Port d’Alcúdia, come mostrano le immagini condivise sui social media dai residenti. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano gravi allagamenti che ha interessato strade e vie. Oltre a Port d’Alcúdia, forti piogge sono state segnalate anche a Pollença, Artà e Sóller, dove è addirittura caduta grandine, complicando ulteriormente la situazione meteorologica nella parte settentrionale di Maiorca.

Secondo i dati forniti da Baleares Meteo, il comune di Escorca è stato il più colpito dalla pioggia, con un totale di 40,4mm registrati presso la stazione meteorologica di Son Torrella. Seguono Sóller (38mm), Son Alzines (25mm), Port de Sóller (24mm), Pollença (23mm).

L’Agenzia meteorologica statale (AEMET) mantiene un’allerta arancione per forti piogge nel nord e nel nord-est di Maiorca per la giornata di oggi, con accumuli previsti tra 60 e 70mm in poche ore. Rimane in vigore anche l’allerta gialla per tempeste nella stessa zona e nella Serra de Tramuntana, dove si prevede che le precipitazioni raggiungeranno i 20mm in un’ora.

Data la situazione, il servizio di emergenza 112 delle Isole Baleari ha attivato l’indice di gravità 1 (IG1) del Piano Meteobal per le precipitazioni a Maiorca, in particolare nel nord e nel nord-est dell’isola.