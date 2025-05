Maltempo Spagna, forti piogge e grandine in Catalogna: allagamenti e località imbiancate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una spettacolare grandinata ha lasciato Vacarisses, comune della comunità autonoma della Catalogna, in Spagna, completamente imbiancato. Il Servizio Meteorologico Catalano aveva già lanciato l’allarme sulle previsioni di forti piogge per tutta la giornata e il Consiglio Comunale aveva esortato i residenti a prendere precauzioni ed evitare di avvicinarsi ai letti dei fiumi o alle zone basse. Ma la sorpresa è invece arrivata sotto forma di grandine.

Verso le 16.30, i residenti sono stati sorpresi da un violento acquazzone. Ma la cosa peggiore è stata la violenta grandinata che lo ha accompagnato. Nel giro di pochi minuti, le strade sono diventate completamente bianche, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Inoltre, le piccole palle di ghiaccio hanno causato un vero grattacapo agli abitanti di Vacarisses che si trovavano all’aperto perché, nonostante le dimensioni non fossero notevoli, la forza con cui sono cadute lo è stata. Il vicesindaco Olga Serra ha esortato i residenti a evitare il più possibile di viaggiare in attesa che le condizioni meteorologiche migliorassero.

Problemi anche per le forti piogge

Meteocat ha sottolineato che a Vacarisses si sono accumulati fino a 33,5mm di pioggia in soli 30 minuti e non esclude la possibilità che simili grandinate si verifichino nuovamente. La Protezione Civile mantiene il livello di pericolo “elevato” su tutta la regione fino alle ore 20.00 di questa sera, a causa dell’intensità delle piogge. Da quel momento in poi si prevede che le precipitazioni diminuiranno, anche se il livello di allerta rimane “basso”.

Le forti piogge in Catalogna hanno causato allagamenti e costretto i Vigili del Fuoco a intervenire per pompare fuori l’acqua dalle strade e dagli scantinati allagati. Soprattutto nell’area metropolitana di Barcellona e Girona. Alle ore 18:00, i Vigili del Fuoco della Generalitat hanno effettuato 36 interventi per questo motivo: 16 nell’area metropolitana settentrionale, 11 a Girona, 5 nella Catalogna centrale e altri 4 nell’area metropolitana meridionale.

La Protezione Civile della Generalitat ha mantenuto attivo anche oggi il piano di allerta Inuncat, attivato ieri in risposta alle previsioni di forti piogge per questo pomeriggio, in particolare nelle regioni centrali e a Girona.

